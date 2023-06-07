Эрдоган заявил Зеленскому о возможности создания комиссии по Каховской ГЭС

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Anadolu.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в связи с подрывом Каховской ГЭС. Эрдоган выразил готовность оказать всяческое содействие и участие в создании международной комиссии с участием турецких экспертов. В состав комиссии могут войти специалисты от конфликтующих сторон, а также международного сообщества, в том числе ООН.

Эрдоган отметил, что в данном вопросе можно придерживаться метода диалога, аналогичного тому, что имело место в вопросе "зернового коридора".

Турецкий лидер подчеркнул, что на фоне продолжения боевых действий, невозможно предотвратить человеческие жертвы, поэтому очень важно сконцентрироваться на вопросе возобновления переговорного процесса. Он заверил, что Анкара продолжит решительные усилия по приближению справедливого мира.