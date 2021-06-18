О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган заявил об успешном испытании противокорабельной ракеты 

Эрдоган заявил об успешном испытании противокорабельной ракеты  Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии.
В регионе
18 июня 2021 г. 23:25
Эрдоган заявил об успешном испытании противокорабельной ракеты 

Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии.

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в Твиттер.

По словам главы государства, решающий тестовый запуск был произведен сегодня.

"Стальной меч нашей Родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как попасть в арсенал вооруженных сил. Желаю успехов нашим вооруженным силам и нашему флоту", - написал турецкий лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyənin gəmi əleyhinə raketinin sınağı uğurla başa çatıb

Самое важное

СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
18 июня 2021 г. 12:22
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi