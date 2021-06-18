Эрдоган заявил об успешном испытании противокорабельной ракеты

Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии.

Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии.

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в Твиттер .

По словам главы государства, решающий тестовый запуск был произведен сегодня.

"Стальной меч нашей Родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как попасть в арсенал вооруженных сил. Желаю успехов нашим вооруженным силам и нашему флоту", - написал турецкий лидер.