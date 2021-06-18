Эрдоган заявил об успешном испытании противокорабельной ракеты
Эрдоган заявил об успешном испытании противокорабельной ракеты Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии.
Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии.
Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в Твиттер.
По словам главы государства, решающий тестовый запуск был произведен сегодня.
"Стальной меч нашей Родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как попасть в арсенал вооруженных сил. Желаю успехов нашим вооруженным силам и нашему флоту", - написал турецкий лидер.
Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.