Эрдоган заявил о выведении отношений с ОАЭ на уровень стратегического партнерства

Меморандумы и соглашения, подписанные Турцией и ОАЭ, повысили уровень отношений между странами до стратегического партнерства.

Меморандумы и соглашения, подписанные Турцией и ОАЭ, повысили уровень отношений между странами до стратегического партнерства.

Как передает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в ОАЭ.

"Этим совместным соглашением мы поднимаем наши отношения на уровень стратегического партнерства. Мы обеспечим, чтобы наши отношения регулярно обсуждались на самом высоком уровне через Стратегический совет высшего уровня", - цитирует Эрдогана телеканал. Турецкий лидер добавил, что "видит пользу в организации в Стамбуле осенью торгово-инвестиционного форума, чтобы подробно представить деловому миру подписанные соглашения".

"Мы также хотим укрепить правовую инфраструктуру в таких областях, как поощрение инвестиций, безопасность, возобновляемые источники энергии, транспорт", - указал Эрдоган.

Стороны подписали в Абу-Даби более десятка соглашений о сотрудничестве и меморандумов, в том числе о стратегическом партнерстве, предусматривающих инвестиции в размере более $50 млрд. В частности, подписаны рамочное соглашение между Минэнерго Турции и Министерством инвестиций ОАЭ в области энергетики, меморандумы о сотрудничестве в разработке коммерческих ракет-носителей, о стратегическом сотрудничестве в оборонной промышленности.