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Эрдоган заявил о серьезных опасениях из-за риска разрастания палестино-израильского конфликта

Эрдоган заявил о серьезных опасениях из-за риска разрастания палестино-израильского конфликта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть большие опасения, что палестино-израильский конфликт может разрастись в регионе и не закончиться быстро.
В регионе
10 октября 2023 г. 21:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть большие опасения, что палестино-израильский конфликт может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Наши опасения насчет этого очень-очень высоки. Я не уверен, что это все закончится в течение недели или двух. И поэтому мы продолжаем работу, контакты с лидерами. Ищем решения для посредничества, для того, чтобы остановить происходящее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

Он отметил, что "нельзя смотреть на происходящее только со стороны ХАМАС".

"Со стороны Израиля есть потери. Это те данные, которые я получил ранее. Актуальных цифр за сегодня у меня пока нет", - добавил он.

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