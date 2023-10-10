Эрдоган заявил о серьезных опасениях из-за риска разрастания палестино-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть большие опасения, что палестино-израильский конфликт может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть большие опасения, что палестино-израильский конфликт может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Наши опасения насчет этого очень-очень высоки. Я не уверен, что это все закончится в течение недели или двух. И поэтому мы продолжаем работу, контакты с лидерами. Ищем решения для посредничества, для того, чтобы остановить происходящее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

Он отметил, что "нельзя смотреть на происходящее только со стороны ХАМАС".

"Со стороны Израиля есть потери. Это те данные, которые я получил ранее. Актуальных цифр за сегодня у меня пока нет", - добавил он.