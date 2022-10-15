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Эрдоган заявил о подготовке мер по предотвращению аварий на шахтах Турции

Эрдоган заявил о подготовке мер по предотвращению аварий на шахтах Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на угольную шахту в районе Амасра северной провинции Бартын, где в результате произошедшего накануне взрыва погибли десятки человек.
В регионе
15 октября 2022 г. 20:31
Эрдоган заявил о подготовке мер по предотвращению аварий на шахтах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на угольной шахте в районе Амасра северной провинции Бартын, где в результате произошедшего накануне взрыва погибли десятки человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", глава государства пообщался с родными и близкими шахтеров, а также участниками поисково-спасательных работ.

Глава МВД Сулейман Сойлу, министр труда и социальной безопасности Ведат Бильгин и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез проинформировали президента о масштабах аварии и шагах по ликвидации ее последствий.

Эрдоган посетил Мобильный координационный центр по стихийным бедствиям при Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

Авария на угольной шахте в Амасре унесла жизни 41 человека. ЧП будет всесторонне расследовано, заявил президент журналистам.

"Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях будут применены самые современные технологические решения. Власти не допустят никаких отклонений от требований эксплуатации и не позволят формирования излишних рисков", - заверил глава государства.

Глава государства сообщил, что объем государственной помощи в связи с аварией на шахте в Амасре будет определен на предстоящем заседании Кабмина страны.

Президента сопровождали председатель парламента Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, замгенсека правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Президент Турции далее посетил селение Маракаджи в провинции Бартын, где принял участие в церемонии прощания с одним из горняков, погибших в результате взрыва на угольной шахте.

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