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Эрдоган заявил о намерении завершить операцию против РKК на севере Ирака

Эрдоган заявил о намерении завершить операцию против РKК на севере Ирака Турция в ближайшее время планирует завершить проводимую с 2019 года операцию "Коготь - замок" на севере Ирака против базирующихся там боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK), а также создание пояса безопасности в районах на севере Сирии.
В регионе
13 июля 2024 г. 18:00
Эрдоган заявил о намерении завершить операцию против РKК на севере Ирака

Турция в ближайшее время планирует завершить проводимую с 2019 года операцию "Коготь - замок" на севере Ирака против базирующихся там боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK), а также создание пояса безопасности в районах на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны.

"Мы наносим серьезные удары террористической организации. В ближайшее время мы закроем замок на севере Ирака в районе проведения операции "Коготь - замок". Мы также восполним недостающие звенья пояса безопасности в Сирии. Террористическая организация в Ираке и Сирии оказалась в полной ловушке", - отметил Эрдоган.

Ранее он сообщал о планах завершить создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной и минимизировать исходящие с ее территории террористические угрозы со стороны РKК. Аналогичную стратегию Анкара рассматривает для Северного Ирака. Эрдоган в конце апреля посетил Ирак, где обсудил вопросы совместного противодействия РKК.

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