Эрдоган заявил о намерении баллотироваться на пост президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что выдвинет кандидатуру на пост главы государства еще на один срок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что выдвинет кандидатуру на пост главы государства еще на один срок.

Как передает Report , об этом турецкий лидер заявил 11 января, выступая на съезде провинциальных отделений правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.

В ходе мероприятия турецкий певец Ибрагим Татлысес задал президенту вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих выборах.

"Если ты за, то и я за", — сказал Эрдоган в ответ.

До этого старший советник турецкого лидера и заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум заявлял, что Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в случае, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов во второй половине 2027 года.