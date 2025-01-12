Эрдоган заявил о намерении баллотироваться на пост президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что выдвинет кандидатуру на пост главы государства еще на один срок.
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В ходе мероприятия турецкий певец Ибрагим Татлысес задал президенту вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих выборах.
"Если ты за, то и я за", — сказал Эрдоган в ответ.
До этого старший советник турецкого лидера и заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум заявлял, что Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в случае, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов во второй половине 2027 года.