Эрдоган заявил о масштабных энергетических планах в Средиземноморье

Буровое судно Abdülhamid Han является одним из символов развития и мощи современной Турции, отражением нового видения Анкары в энергетической сфере.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии отправки в море нового бурового судна Abdülhamid Han.
Он подчеркнул значимость обеспечения энергетической независимости страны.
Турецкий лидер привлек внимание к финансовой нагрузке на страну, связанной с импортом энергоносителей: "Только по итогам текущего года, Турция заплатит за энергоносители 100 млрд долларов. Один лишь этот факт говорит о значимости разработки собственных месторождений", - подчеркнул он.
По его словам, Турция открыто заявляет о своих интересах в энергетической сфере благодаря флоту из 4 буровых и двух сейсморазведочных судов.
Президент подчеркнул, что все разведочные и буровые работы в Средиземном море проводятся в водах Турции. "Для этого Анкара не обязана просить разрешения", - подчеркнул он.
Эрдоган сообщил, что первой миссией нового бурового судна Турции Abdülhamid Han является скважина Yörükler-1 в 55 км от побережья района Гази Паша. Yörükler-1 – первый шаг на пути реализации масштабных планов в Восточном Средиземноморье.
Глава государства привлек также внимание к усилиям по разработке газового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.
"Первый газ из месторождения на Черном море планируется подать в газораспределительную систему Турции в 2023 году", - сказал Эрдоган.