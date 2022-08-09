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Эрдоган заявил о масштабных энергетических планах в Средиземноморье

Эрдоган заявил о масштабных энергетических планах в Средиземноморье Буровое судно Abdülhamid Han является одним из символов развития и мощи современной Турции, отражением нового видения Анкары в энергетической сфере.
В регионе
9 августа 2022 г. 16:58
Эрдоган заявил о масштабных энергетических планах в Средиземноморье

Буровое судно Abdülhamid Han является одним из символов развития и мощи современной Турции, отражением нового видения Анкары в энергетической сфере.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии отправки в море нового бурового судна Abdülhamid Han.

Он подчеркнул значимость обеспечения энергетической независимости страны.

Турецкий лидер привлек внимание к финансовой нагрузке на страну, связанной с импортом энергоносителей: "Только по итогам текущего года, Турция заплатит за энергоносители 100 млрд долларов. Один лишь этот факт говорит о значимости разработки собственных месторождений", - подчеркнул он.

По его словам, Турция открыто заявляет о своих интересах в энергетической сфере благодаря флоту из 4 буровых и двух сейсморазведочных судов.

Президент подчеркнул, что все разведочные и буровые работы в Средиземном море проводятся в водах Турции. "Для этого Анкара не обязана просить разрешения", - подчеркнул он.

Эрдоган сообщил, что первой миссией нового бурового судна Турции Abdülhamid Han является скважина Yörükler-1 в 55 км от побережья района Гази Паша. Yörükler-1 – первый шаг на пути реализации масштабных планов в Восточном Средиземноморье.

Глава государства привлек также внимание к усилиям по разработке газового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.

"Первый газ из месторождения на Черном море планируется подать в газораспределительную систему Турции в 2023 году", - сказал Эрдоган.

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