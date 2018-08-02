Эрдоган заявил о готовности возобновить смертную казнь в Турции

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если парламент страны утвердит возобновление смертной казни, он поддержит это решение.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом он заявил 1 августа во время похорон жертв теракта в провинции Сивас.

"Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", – сказал Эрдоган.