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    Эрдоган заявил о готовности возобновить смертную казнь в Турции

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если парламент страны утвердит возобновление смертной казни, он поддержит это решение.

    Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом он заявил 1 августа во время похорон жертв теракта в провинции Сивас.

    "Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", – сказал Эрдоган. 

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