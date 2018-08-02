Эрдоган заявил о готовности возобновить смертную казнь в Турции

https://report.az/storage/news/0f1b776502ea107dd80bee0a1ddf6f56/71a93842-c8ed-40f4-ad8c-275a29944588_292.jpg
Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если парламент страны утвердит возобновление смертной казни, он поддержит это решение.
Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом он заявил 1 августа во время похорон жертв теракта в провинции Сивас.
"Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", – сказал Эрдоган.
News DepartmentАвтор новости