Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в урегулировании ситуации в Косове

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, в ходе которых пообещал сторонам помощь в урегулировании ситуации на севере Косова.

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, в ходе которых пообещал сторонам помощь в урегулировании ситуации на севере Косова.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров, на которых также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, президент Эрдоган, касаясь событий на севере Косова, заявил, что единственным способом установления прочного мира и стабильности в регионе является достижение прогресса при помощи диалога. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в процесс установления диалога", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.