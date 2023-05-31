Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в урегулировании ситуации в Косове

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, в ходе которых пообещал сторонам помощь в урегулировании ситуации на севере Косова.
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"В ходе переговоров, на которых также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, президент Эрдоган, касаясь событий на севере Косова, заявил, что единственным способом установления прочного мира и стабильности в регионе является достижение прогресса при помощи диалога. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в процесс установления диалога", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.