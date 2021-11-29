О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной

Эрдоган заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной Турция рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом.
В регионе
29 ноября 2021 г. 15:39
Эрдоган заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной

Турция рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту своего самолета по возвращении из Туркменистана.

"Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе", - сказал он.

Эрдоган также утверждает, что Турция "будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос" с Москвой и Киевом. "Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса", - добавил президент Турции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyənin Rusiya və Ukrayna arasında vasitəçilik etməyə hazır olduğunu açıqlayıb
Версия на английском языке Erdogan says willing to participate in resolving Russia-Ukraine conflict

Самое читаемое

Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
25 ноября 2021 г. 09:27
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
26 ноября 2021 г. 21:01
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
26 ноября 2021 г. 18:45
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi