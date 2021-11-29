Эрдоган заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной

Турция рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом.

Турция рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту своего самолета по возвращении из Туркменистана.

"Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе", - сказал он.

Эрдоган также утверждает, что Турция "будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос" с Москвой и Киевом. "Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса", - добавил президент Турции.