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Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  

Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами   Турция открыта для сотрудничества с представителями движения "Талибан" , которые захватили власть в Афганистане.
В регионе
18 августа 2021 г. 22:53
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция открыта для сотрудничества с представителями движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция приветствует "умеренные" заявления талибов.

Он также заявил, что рассчитывает провести переговоры по ситуации в Афганистане с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в конце недели.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə “Taliban”la əməkdaşlığa açıqdır”

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