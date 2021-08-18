Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами

Турция открыта для сотрудничества с представителями движения "Талибан" , которые захватили власть в Афганистане.

Турция открыта для сотрудничества с представителями движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане.

Как сообщает Report , об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция приветствует "умеренные" заявления талибов.

Он также заявил, что рассчитывает провести переговоры по ситуации в Афганистане с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в конце недели.