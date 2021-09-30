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Эрдоган заявил о готовности ко встрече с руководством "Талибан"

Эрдоган заявил о готовности ко встрече с руководством "Талибан" "Если "Талибан" будет сотрудничать с нами в соответствующей форме, мы не выдвигаем каких-то условий для встречи с ними".
В регионе
30 сентября 2021 г. 15:30
Эрдоган заявил о готовности ко встрече с руководством Талибан
Реджеп Тайип Эрдоган
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"Если "Талибан" будет сотрудничать с нами в соответствующей форме, мы не выдвигаем каких-то условий для встречи с ними".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам по возвращении со встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Как вам известно, сейчас мы выводим всех военных из Афганистана. В Афганистане у нас нет войскового соединения. Однако если "Талибан" будет сотрудничать с нами в соответствующей форме, мы не выдвигаем никаких предусловий, чтобы встречаться с ними. У нас имеется многовековая история с афганским народом. Если понимание будет и с руководством, мы можем провести любые переговоры. Наши двери открыты для этого", - отметил президент.

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Версия на английском языке Turkey’s Erdogan says ready to meet Taliban leadership
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan "Taliban" rəhbərliyi ilə görüşə hazır olduqlarını açıqlayıb

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