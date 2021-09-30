Эрдоган заявил о готовности ко встрече с руководством "Талибан"

"Если "Талибан" будет сотрудничать с нами в соответствующей форме, мы не выдвигаем каких-то условий для встречи с ними".

"Если "Талибан" будет сотрудничать с нами в соответствующей форме, мы не выдвигаем каких-то условий для встречи с ними".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам по возвращении со встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Как вам известно, сейчас мы выводим всех военных из Афганистана. В Афганистане у нас нет войскового соединения. Однако если "Талибан" будет сотрудничать с нами в соответствующей форме, мы не выдвигаем никаких предусловий, чтобы встречаться с ними. У нас имеется многовековая история с афганским народом. Если понимание будет и с руководством, мы можем провести любые переговоры. Наши двери открыты для этого", - отметил президент.