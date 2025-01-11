Эрдоган заявил о благоприятном моменте для борьбы с терроризмом в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о наступившем благоприятном моменте для окончательной ликвидации террористической угрозы в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о наступившем благоприятном моменте для окончательной ликвидации террористической угрозы в стране.

Как сообщает Report , он сказал об этом во время выступления на VIII съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (AK Parti) в Диярбакыре.

"Перед нашей страной возникла возможность, чтобы раз и навсегда положить конец терроризму. Мы не считаем правильным растрачивать ее попусту. Никакая террористическая группировка, независимо от наличия у нее внешней поддержки, не сможет противостоять решимости Турции.", - заявил турецкий лидер.

Отметим, что на днях Вооруженные силы Турции были приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РКК).

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предъявил ультиматум боевикам РКК, находящимся в Сирии. По его словам, официальная Анкара потребовала от представителей группировки сложить оружие и покинуть территорию Сирии. Отмечалось, что если это предложение будет проигнорировано, Анкара может начать военные операции.