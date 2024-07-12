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Эрдоган заявил, что Запад серьезно беспокоит солидарность России и Китая

Эрдоган заявил, что Запад серьезно беспокоит солидарность России и Китая Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Запад всерьез обеспокоен развитием отношений России и Китая, а также отсутствием желаемых результатов в Украине.
В регионе
12 июля 2024 г. 23:26
Эрдоган заявил, что Запад серьезно беспокоит солидарность России и Китая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Запад всерьез обеспокоен развитием отношений России и Китая, а также отсутствием желаемых результатов в Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из США с саммита НАТО.

"Мы столкнулись с мировым порядком, в котором доминируют сильные. Например, Россия солидарна с Китаем. И это серьезно беспокоит Запад. Он оказывает всевозможную поддержку Украине, как финансовую, так и материальную, включая оружие и боеприпасы. Несмотря на всю эту помощь, западные страны пока не добились тех результатов, на которые рассчитывали, в Украине. Гарантией и успокоением для них является то, что НАТО существует как большая сила, в авангарде которой США. Она становится сильнее, но, несмотря на имеющуюся мощь, существует неспособность добиться желаемых результатов в соперничестве с другими мировыми силами", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он между тем указал, что "позиция Турции в этом контексте иная".

"Мы поддерживаем связь и с Россией, и с Украиной. При этом мы стремимся быть максимально справедливыми. Такая наша позиция может время от времени беспокоить и Россию, и Украину. Но мы повторяем, что обе эти страны - наши соседи, с которыми у нас исторические серьезные отношения", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: Qərb Rusiya ilə Çin arasında münasibətlərin inkişafından ciddi şəkildə narahatdır

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