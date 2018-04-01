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    Эрдоган заявил, что ВС Турции нейтрализовали более 3,8 тысяч террористов

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции нейтрализовали более 3,8 тыс. террористов в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн. 

    Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в Адане турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

    "На текущий момент в Африне ликвидировано 3844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути", - сказал он.

    По словам Эрдогана, сейчас операция "Оливковая ветвь" продолжается и "проводится близ населенного пункта Телль-Рифат и в других близлежащих районах".

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