Эрдоган заявил, что ВС Турции нейтрализовали более 3,8 тысяч террористов

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции нейтрализовали более 3,8 тыс. террористов в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в Адане турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

"На текущий момент в Африне ликвидировано 3844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути", - сказал он.

По словам Эрдогана, сейчас операция "Оливковая ветвь" продолжается и "проводится близ населенного пункта Телль-Рифат и в других близлежащих районах".