Эрдоган заявил, что вопрос с С-400 закрыт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему российских ЗРС С-400, но говорил с ним про самолеты F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему российских ЗРС С-400, но говорил с ним про самолеты F-35.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT.

Эрдоган в ходе общения с журналистами в Гааге после саммита НАТО сообщил, что не обсуждали С-400 в ходе встречи с Трампом: "Это не было в нашей повестке. И это вопрос уже закрыт, дело решенное. Мы обсудили вопрос с F-35".

Эрдоган напомнил, что Турция "произвела платеж в размере около $1,3-1,4 млрд в рамках проекта F-35". "Что касается покупки нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счет. Наши ответственные лица продолжают работу по вопросам покупки F-35, а также обслуживания и ремонта наших F-16", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара "продолжает работу и по теме закупки истребителей Eurofighter". "Она идет с Великобританией и Германией. Надеемся, что эти две страны также положительно воспримут наши добрые намерения", - указал Эрдоган.