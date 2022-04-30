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Эрдоган заявил, что власти стремятся уберечь Турцию от последствий событий в Украине

Эрдоган заявил, что власти стремятся уберечь Турцию от последствий событий в Украине Турецкие власти стремятся уберечь страну от последствий событий в Украине.
В регионе
30 апреля 2022 г. 21:55
Эрдоган заявил, что власти стремятся уберечь Турцию от последствий событий в Украине

Турецкие власти стремятся уберечь страну от последствий событий в Украине.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала ТРТ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы каждый день стремимся уберечь нашу страну от последствий российско-украинской войны. Я дважды общался на тему Украины с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем за неделю, один из разговоров был сегодня. Мы пытаемся выяснить, как мы можем достичь мира. Стремимся каждый день реализовать проекты, которые позволят нам достичь наших целей на 2023 год", - сказал турецкий лидер.

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