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Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе

Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В регионе
9 января 2021 г. 21:23
Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события. Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе", - говорится в распространенном заявлении.

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