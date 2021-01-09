Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события. Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе", - говорится в распространенном заявлении.