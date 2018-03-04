Эрдоган заявил, что у Турции и России нет противоречий по операции в Африне

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/Анкара не имеет проблем с Москвой из-за турецкой военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции на борту самолета, возвращаясь из турне по африканским странам.



Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.



Как передает Reportсо ссылкой на Риа Новости, Эрдоган в своем выступлении сказал следующее: "По Африну у нас нет противоречий в Россией. В Идлибе идет процесс по созданию наблюдательных пунктов. На данные момент уже создано 8 таких пунктов. В будущем планируется проведение в Стамбуле трехстороннего саммита (РФ – Турция — Иран), подобного саммиту в Сочи. Там у нас будет возможность оценить и обсудить все вопросы"