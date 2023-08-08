Президент Турции заявил, что Анкара продолжит усилия для возобновления зерновой сделки

Турция продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, действие которой было приостановлено 17 июля.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом.
Турецкий лидер подчеркнул, что в Анкаре исходят из того, что решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств.
"Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов", - сказал Эрдоган.