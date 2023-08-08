О нас

Президент Турции заявил, что Анкара продолжит усилия для возобновления зерновой сделки

Президент Турции заявил, что Анкара продолжит усилия для возобновления зерновой сделки Турция продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, действие которой было приостановлено 17 июля. При этом в Анкаре исходят из того, что решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, сообщил президент Тур
В регионе
8 августа 2023 г. 22:38
Президент Турции заявил, что Анкара продолжит усилия для возобновления зерновой сделки

Турция продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, действие которой было приостановлено 17 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом.

Турецкий лидер подчеркнул, что в Анкаре исходят из того, что решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств.

"Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов", - сказал Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi