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Эрдоган: Турция не будет нуждаться в поставках энергоресурсов

Эрдоган: Турция не будет нуждаться в поставках энергоресурсов Новое нефтяное месторождение обнаружено в Турции, которая отныне не будет нуждаться в поставках энергоресурсов из-за рубежа.
В регионе
2 мая 2023 г. 20:43
Эрдоган: Турция не будет нуждаться в поставках энергоресурсов

Новое нефтяное месторождение обнаружено в Турции, которая отныне не будет нуждаться в поставках энергоресурсов из-за рубежа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы нашли нефть в [юго-восточном] регионе Габар на глубине 2,6 км. Производственная мощность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в стране. Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы", - подчеркнул он.

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