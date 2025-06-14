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Эрдоган заявил, что Сирии важно оставаться в стороне от регионального конфликта

Эрдоган заявил, что Сирии важно оставаться в стороне от регионального конфликта Дамаску необходимо держаться в стороне от текущей конфликтной ситуации в регионе.
В регионе
14 июня 2025 г. 22:03
Эрдоган заявил, что Сирии важно оставаться в стороне от регионального конфликта

Дамаску необходимо держаться в стороне от текущей конфликтной ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

"Обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что спираль насилия, спровоцированная Израилем, угрожает нашему региону и что для Сирии важно оставаться в стороне от этой конфликтной обстановки", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган также указал, что в нынешних условиях, "сформированных из-за израильской агрессии", необходимо проявлять большее внимание к вопросам, касающимся террористических организаций и радикальных элементов.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Suriya İsraillə İran arasında hərbi toqquşmadan kənarda qalmalıdır

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