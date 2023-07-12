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Эрдоган заявил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке

Эрдоган заявил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава российского государства Владимир Путин высказал ряд предложений относительно зерновой сделки, которые сейчас обсуждаются.
В регионе
12 июля 2023 г. 19:07
Эрдоган заявил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава российского государства Владимир Путин высказал ряд предложений относительно зерновой сделки, которые сейчас обсуждаются.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

"Зерновая сделка продлевалась дважды. За время ее действия было доставлено 33 млн тонн продовольствия на мировые рынки. Мы обсуждали вопрос о продлении зерновой сделки с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он выступает за ее продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются", - сказал Эрдоган журналистам, подводя итоги прошедшего саммита НАТО.

Турецкий лидер также отметил, что "продолжит и далее обсуждать зерновую сделку и с Путиным, и с Зеленским".

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