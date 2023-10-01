О нас

Эрдоган заявил, что приоритетом парламента будет новая конституция страны

Эрдоган заявил, что приоритетом парламента будет новая конституция страны Приоритетом парламента Турции должно стать создание новой конституции республики.
В регионе
1 октября 2023 г. 18:29
Эрдоган заявил, что приоритетом парламента будет новая конституция страны

Приоритетом парламента Турции должно стать создание новой конституции республики.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на открытии новой сессии законодательного органа в Анкаре.

"Давайте отпразднуем 100-летие нашей республики новой конституцией. Нынешняя стала уже лоскутным одеялом. Мы ждем от партий, общественных организаций, политиков конструктивного подхода в этом вопросе. Наша главная задача в эту парламентскую сессию - создать новую конституцию", - сказал он.

Эрдоган отметил, что основной закон в нынешнем виде "не может соответствовать Турции в 2023 году". Он напомнил, что несколько лет назад призывал другие партии совместно выработать новый текст конституции. "К сожалению, они не захотели выйти из зоны своего комфорта, когда дело дошло до конкретных шагов. Мы призываем всех, кто имеет идеи и предложения, принять участие в работе над новой конституцией. Турция заслуживает новую гражданскую конституцию", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Турецкий лидер: В борьбе с терроризмом необходима солидарность
Турецкий лидер: В борьбе с терроризмом необходима солидарность
1 октября 2023 г. 18:44
Эрдоган: Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу
Эрдоган: Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу
1 октября 2023 г. 17:54
Папа Римский призвал Азербайджан и Армению к диалогу
Папа Римский призвал Азербайджан и Армению к диалогу
1 октября 2023 г. 17:49
СМИ: На северо-западе Ирана произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
СМИ: На северо-западе Ирана произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
1 октября 2023 г. 13:39
Али Ерликая: Два террориста совершили взрыв возле здания МВД
Али Ерликая: Два террориста совершили взрыв возле здания МВД
1 октября 2023 г. 11:32
Генпрокурор: Иранская сторона еще раз рассмотрит вопрос Фарида Сафарли
Генпрокурор: Иранская сторона еще раз рассмотрит вопрос Фарида Сафарли
1 октября 2023 г. 11:03
В Кыргызстане произошло сильное землетрясение
В Кыргызстане произошло сильное землетрясение
1 октября 2023 г. 08:06
Определилась дата муниципальных выборов в Турции
Определилась дата муниципальных выборов в Турции
1 октября 2023 г. 02:25
В турецком Кахраманмараше столкнулись автобусы, пострадали 9 человек
В турецком Кахраманмараше столкнулись автобусы, пострадали 9 человек
30 сентября 2023 г. 23:17
В результате ДТП в Анталье погиб один, пострадали четыре человека
В результате ДТП в Анталье погиб один, пострадали четыре человека
30 сентября 2023 г. 22:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi