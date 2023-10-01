Эрдоган заявил, что приоритетом парламента будет новая конституция страны

Приоритетом парламента Турции должно стать создание новой конституции республики.

Приоритетом парламента Турции должно стать создание новой конституции республики.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на открытии новой сессии законодательного органа в Анкаре.

"Давайте отпразднуем 100-летие нашей республики новой конституцией. Нынешняя стала уже лоскутным одеялом. Мы ждем от партий, общественных организаций, политиков конструктивного подхода в этом вопросе. Наша главная задача в эту парламентскую сессию - создать новую конституцию", - сказал он.

Эрдоган отметил, что основной закон в нынешнем виде "не может соответствовать Турции в 2023 году". Он напомнил, что несколько лет назад призывал другие партии совместно выработать новый текст конституции. "К сожалению, они не захотели выйти из зоны своего комфорта, когда дело дошло до конкретных шагов. Мы призываем всех, кто имеет идеи и предложения, принять участие в работе над новой конституцией. Турция заслуживает новую гражданскую конституцию", - сказал он.