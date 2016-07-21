​Эрдоган заявил, что пилоты, сбившие Су-24, могут быть связаны с Гюленом

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Два турецких пилота, сбившие российский Су-24 в ноябре 2015 года, могут быть связаны с подпольной организацией Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США и обвиняемого Анкарой в организации попытки переворота в Турции.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"Два пилота, сбившие российский самолет, задержаны по делу о перевороте, Они могут быть связаны с организацией Гюлена, но пока доказательств у нас нет, это установит суд", — заявил он.