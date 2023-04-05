Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report , об этом турецкий лидер сообщил в президентском дворце в Анкаре во время ифтара по случаю священного месяца Рамазан для аккредитованных в турецкой столице зарубежных послов.

"Я прилагаю искренние усилия, чтобы остановить конфликт. Я верю, что справедливый мир возможен", — сказал он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование конфликта.

25 марта президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Украине. Уточнялось, что в ходе разговора Эрдоган поблагодарил Путина за позитивную позицию в вопросе продления зерновой сделки.