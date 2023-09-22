Эрдоган: Целью Турции является международная интеграция Северного Кипра

Турция намерена заниматься международной интеграцией непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и считает признание ее независимости единственным вариантом.

Турция намерена заниматься международной интеграцией непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и считает признание ее независимости единственным вариантом.

Как передает Report , об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

"Сейчас уже ясно, что федеративная формула решения проблемы Кипра нереалистична и не будет работать. Отрицать этот факт - это вести остров в тупик. Мы стремились найти справедливое и постоянное решение на Кипре на принципах создания двух государств. Признание ТРСК независимым государством - это единственный и наиболее эффективный шаг, который будет способствовать решению кипрской проблемы", - сказал турецкий лидер.

"Турция полна решимости обеспечивать права ТРСК до самого конца и в рамках международного права, данного ей как гаранту" этой части Кипра. "Признание странами ТРСК независимым государством служит миру и спокойствию в Восточном Средиземноморье. Наша дальнейшая дорожная карта включает эффективные шаги по полной защите прав ТРСК и ее интеграции в международную систему", - отметил Эрдоган.