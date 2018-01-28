Эрдоган заявил, что целью Турции не является захват территории Сирии

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Анкара не стремится к захвату сирийский земель, а желает помочь вернуться домой беженцам, которые в настоящее время находятся в Турции.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 млн беженцам, находящимся ныне в Турции», — цитирует президента агентство «Anadolu».

Он также добавил, что «жители селений Африна благодарят» Турцию, «заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность».