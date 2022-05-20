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Эрдоган завтра проведет переговоры с генсеком НАТО и финским лидером

Эрдоган завтра проведет переговоры с генсеком НАТО и финским лидером Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях провести 21 мая телефонные переговоры с финским лидером Саули Ниинистё и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В регионе
20 мая 2022 г. 16:11
Эрдоган завтра проведет переговоры с генсеком НАТО и финским лидером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях провести 21 мая телефонные переговоры с финским лидером Саули Ниинистё и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в нынешних условиях Анкара не может дать согласия на вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО. Турецкий лидер сообщил, что обсудил сегодня тему заявки Стокгольма и Хельсинки с премьером Нидерландов, а на субботу запланированы переговоры с представителями Великобритании и Финляндии.

Как передает Anadolu, Эрдоган отметил, что в Европейском союзе придерживаются двойных стандартов в вопросе борьбы с террористической организацией РКК и ее ответвлениями, представляющими реальную угрозу для национальной безопасности Турции.

В ЕС признают РКК террористической организацией, но не считают таковой сирийское крыло этой кровавой организации - YPG, констатировал Эрдоган.

"С представителями этой террористической организации ведут диалог не только в ЕС, но даже в США", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, активную поддержку террористам оказывают в Германии, Швеции, Финляндии.

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Версия на английском языке Erdogan to hold talks with NATO Sec.-Gen., Finnish leader May 21

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