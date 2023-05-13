Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус

"Если проанализировать политический путь, пройденный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, можно увидеть, что он поднял свою страну на самый высокий международный уровень. Сегодня все считаются с Турцией. Полагаю, Эрдоган завоевал для государства

"Если проанализировать политический путь, пройденный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, можно увидеть, что он поднял свою страну на самый высокий международный уровень. Сегодня все считаются с Турцией. Полагаю, Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус и авторитет".

Об этом, в разговоре с восточноевропейском бюро Report, заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Экс-президент отметил, что то, как Р.Т.Эрдоган проводит политику, - внутреннее дело Турции: "На мой взгляд, международный авторитет Эрдогана достаточно высокий. Особенно его позиция в отношении Азербайджана более ясная и правильная. Благодаря этой позиции Турции Азербайджан приобрел сильного партнера, который очень помог в решении большой проблемы - восстановлении территориальной целостности".

В.Ющенко также коснулся развития турецко-украинских отношений в период нахождения Р.Т.Эрдогана у власти.

"Одни только действия Эрдогана в связи с "Зерновым коридором" показали, насколько он сильный лидер и человек, способный принимать решения. Организация транспортировки по морю украинского зерна на мировой рынок на фоне продолжающейся войны - результат сильного характера. Организация Турцией этого коридора была большой поддержкой не только для Украины, но и для большинства стран, нуждающихся в зерне", - подчеркнул экс-глава государства.

В.Ющенко также высоко оценил поставку Турцией БПЛА "Байрактар" в Украину: "Это было уникальное решение Турции. Уникальным было решение не только о поставках БПЛА, но и о строительстве завода по производству БПЛА. Эрдоган заслужил этим огромную благодарность. В Турции только Эрдоган может принимать подобные решения. Я говорю это серьезно. Только Эрдоган мог принять и принял такие смелые решения. Как только началась война, лидеры нескольких европейских стран позвонили Владимиру Путину. Они просто говорили, а Эрдоган принял действенные шаги: "Как я уже сказал, он политик, который способен принимать наилучшие решения".