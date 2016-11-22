 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган заверил, что турецкие корабли не зайдут в порты Крыма

    Он даст необходимые указания, чтобы в дальнейшем такое не происходило в любом формате

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    Как передает Report, в ходе встречи они обсудили вопрос о неформальном заходе турецких кораблей в порты Севастополя.

    Эрдоган подчеркнул, что если даже турецкие корабли заходили в порты Севастополя неформально, он даст необходимые указания, чтобы в дальнейшем такое не происходило в любом формате.

    По словам Парубия, во время беседы президент Турции «засвидетельствовал свою поддержку крымским татарам, в том числе материальную».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi