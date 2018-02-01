Эрдоган: Запад оправдывает нас за операцию в Африне

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Запад оправдывает нас за операцию в сирийском Африне".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом президент Турции, председатель правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании председателей 214 региональных организаций партии.

Говоря об антитеррористической операции в Африне, президент Турции сказал, что операция продлится до полного очищения региона от террористов: "Основной целью террористической группировки РПК и ее крыльев YPG и PYD является Турция".