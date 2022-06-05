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Эрдоган: Запад начал соглашаться с идеей Турции о реформировании СБ ООН

Эрдоган: Запад начал соглашаться с идеей Турции о реформировании СБ ООН Страны Запада начали соглашаться с турецкой идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.
В регионе
5 июня 2022 г. 18:12
Эрдоган: Запад начал соглашаться с идеей Турции о реформировании СБ ООН

Страны Запада начали соглашаться с турецкой идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.

Как передает Report, с таким утверждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти стран - членов Совбеза. Теперь они сами начали об этом говорить. Говорят, что надо реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, о чем мы говорим", - сказал глава государства.

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