Эрдоган: Запад начал соглашаться с идеей Турции о реформировании СБ ООН

Страны Запада начали соглашаться с турецкой идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.

Страны Запада начали соглашаться с турецкой идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.

Как передает Report, с таким утверждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти стран - членов Совбеза. Теперь они сами начали об этом говорить. Говорят, что надо реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, о чем мы говорим", - сказал глава государства.