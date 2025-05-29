Эрдоган: Зангезурский коридор - новая линия интеграции в тюркский мир

Эрдоган: Зангезурский коридор - новая линия интеграции в тюркский мир

Зангезурский коридор для Азербайджана не только возможность иметь сухопутную связь с Нахчываном, но и новая линия интеграции через Турцию в тюркский мир.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращению из Азербайджана.

По его словам, открытие Зангезурсого коридора в короткие сроки также укрепит транспортную и энергетическую инфраструктуру Южного Кавказа: "Мы ожидаем, что Иран поддержит эти шаги, которые послужат миру, безопасности и развитию в нашем регионе".

Эрдоган также добавил, что Турция решительно поддерживает усилия Азербайджана по восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий.

"Турция приветствует шаги, предпринятые Азербайджаном и Арменией в рамках мирного процесса. Договоренность по тексту мирного соглашения также важное развитие на пути к стабильности и мы желаем, чтобы этот процесс завершился в ближайшее время", - добавил он.