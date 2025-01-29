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Эрдоган: Задержаны 28 человек по факту пожара на горнолыжном курорте

Эрдоган: Задержаны 28 человек по факту пожара на горнолыжном курорте По факту пожара в отлеле на горнолыжном курорте в Турции, унесшим жизни 78 человек, задержаны 28 человек.
В регионе
29 января 2025 г. 13:51
Эрдоган: Задержаны 28 человек по факту пожара на горнолыжном курорте

По факту пожара в отлеле на горнолыжном курорте в Турции, унесшим жизни 78 человек, задержаны 28 человек.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте страны.

"Мы сделали и делаем все необходимое, чтобы наши граждане почувствовали, что они не одиноки в эти трудные дни. Мы обеспечили начало необходимых судебных расследований, чтобы всесторонне расследовать катастрофу и привлечь виновных к ответственности перед судебными органами. Восемь главных инспекторов продолжают тщательное расследование. На первом этапе были задержаны девять человек. По мере того, как давались показания, расследование расширялось. Число задержанных возросло до 28. Из них 19 человек, включая владельца отеля и управляющего делами, были арестованы. В отношении семи человек были приняты решения о судебном контроле", - отметил он.

По его словам, администрация не была готова к рискам, не приняла во внимание риски пожара, не подготовилась к ним заранее.

Отметим, что пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел в ночью 21 января. Во время пожара в отеле находилось 238 гостей. В связи с этим 22 января в Турции был объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə xizək kurortundakı yanğınla bağlı 28 nəfər saxlanılıb

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