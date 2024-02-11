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Эрдоган: Задержан один из нападавших во время предвыборной кампании ПСР

Эрдоган: Задержан один из нападавших во время предвыборной кампании ПСР Задержан один из нападавших в ходе предвыборной кампании кандидата от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Йениая, который баллотируется на пост главы муниципалитета района Кючукчекмедже в Стамбуле.
В регионе
11 февраля 2024 г. 15:43
Эрдоган: Задержан один из нападавших во время предвыборной кампании ПСР

Задержан один из нападавших в ходе предвыборной кампании кандидата от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Йениая, который баллотируется на пост главы муниципалитета района Кючукчекмедже в Стамбуле.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Текирдаге.

"Я осуждаю гнусное нападение, произошедшее вчера во время предвыборной кампании кандидата на пост главы муниципалитета Азиза Йениая. Продолжается серьезное расследование. Один человек задержан, будут найдены и остальные", - отметил турецкий лидер.

Напомним, что в результате вооруженного нападения 10 февраля в ходе предвыборной кампании кандидата от "Республиканского альянса" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Йениая, который баллотируется на пост главы муниципалитета района Кючукчекмедже в Стамбуле, пострадал один человек.

По факту ведется расследование.

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