​Эрдоган: Я лично сообщил Путину, что в Байырбуджаке нет ИГ, а есть только сирийские туркманы

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично рассказал президенту России Владимиру Путину о сирийских туркманах, которые живут на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сказал он в понедельник во время выступления перед представителями бизнеса в городе Бурса.

"Они (Россия - ред.) заявляют, что им ничего не говорили о туркманах. Я лично сообщил Путину о том, что в Байырбуджаке нет ИГ, а есть только сирийские туркманы", - заявил Турецкий президент.

Эрдоган также утверждал, что, несмотря на это, Россия продолжает наносить удары по региону проживания сирийских туркманов.