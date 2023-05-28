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Эрдоган: я благодарен каждому, кто доверил нам нашу страну

Эрдоган: я благодарен каждому, кто доверил нам нашу страну Я благодарен нашему народу, который пошел на выборы ради будущего себя и своих детей, и каждому, кто доверил нам нашу страну в ближайшие пять лет.
В регионе
28 мая 2023 г. 21:39
Эрдоган: я благодарен каждому, кто доверил нам нашу страну

Я благодарен нашему народу, который пошел на выборы ради будущего себя и своих детей, и каждому, кто доверил нам нашу страну в ближайшие пять лет.

Как передает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к гражданам.

Он отметил, что второй тур президентских выборов показал волю народа.

"Я благодарю свой народ за то, что он подарил нам праздник демократии. Выражаю благодарность нашему народу, который пошел на выборы ради будущего себя и своих детей, и каждому, кто доверил нам нашу страну в ближайшие пять лет", - добавил президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Ölkəmizi bizə əmanət edən hər kəsə minnətdaram”

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