Эрдоган: я благодарен каждому, кто доверил нам нашу страну

Я благодарен нашему народу, который пошел на выборы ради будущего себя и своих детей, и каждому, кто доверил нам нашу страну в ближайшие пять лет.
Как передает командированный в Турцию корреспондент
Он отметил, что второй тур президентских выборов показал волю народа.
"Я благодарю свой народ за то, что он подарил нам праздник демократии. Выражаю благодарность нашему народу, который пошел на выборы ради будущего себя и своих детей, и каждому, кто доверил нам нашу страну в ближайшие пять лет", - добавил президент Турции.