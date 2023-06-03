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Эрдоган: выяснилось, что клевета о диктатуре и авторитаризме совершенно пуста

Эрдоган: выяснилось, что клевета о диктатуре и авторитаризме совершенно пуста Выяснилось, что обвинения в диктатуре и авторитаризме совершенно пусты.
В регионе
3 июня 2023 г. 19:33
Эрдоган: выяснилось, что клевета о диктатуре и авторитаризме совершенно пуста

Выяснилось, что клевета о диктатуре и авторитаризме совершенно пуста.

Как передает командированный в Анкару корреспондент Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала исполнения полномочий главы государства.

Глава государства подчеркнул необходимость еще большей солидарности в 100-летие республики:

"Сегодня день укрепления нашего единства и нашего тысячелетнего братства. Призываю отложить обиды и поддержать созидание Турции. Хотел бы поблагодарить всех наших граждан, присоединившихся к моему призыву".

Он отметил, что все обещания будут выполняться одно за другим.

"Мы закрепим наше развитие новой конституцией. Мы претворим в жизнь лозунг Ататюрка "Мир в стране, мир во всем мире". Отныне мы увидим Турцию, которая прилагает больше усилий для решения глобальных проблем и больше поддерживает угнетенных", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Diktatura və avtoritarizm iftiralarının içərisinin tamamilə boş olduğu üzə çıxdı”

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