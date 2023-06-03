Эрдоган: выяснилось, что клевета о диктатуре и авторитаризме совершенно пуста

Выяснилось, что обвинения в диктатуре и авторитаризме совершенно пусты.

Выяснилось, что клевета о диктатуре и авторитаризме совершенно пуста.

Как передает командированный в Анкару корреспондент Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала исполнения полномочий главы государства.

Глава государства подчеркнул необходимость еще большей солидарности в 100-летие республики:

"Сегодня день укрепления нашего единства и нашего тысячелетнего братства. Призываю отложить обиды и поддержать созидание Турции. Хотел бы поблагодарить всех наших граждан, присоединившихся к моему призыву".

Он отметил, что все обещания будут выполняться одно за другим.

"Мы закрепим наше развитие новой конституцией. Мы претворим в жизнь лозунг Ататюрка "Мир в стране, мир во всем мире". Отныне мы увидим Турцию, которая прилагает больше усилий для решения глобальных проблем и больше поддерживает угнетенных", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.