Эрдоган выступил с заявлением после сильного землетрясения в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после землетрясения, которое произошло в городе Кахраманмараш и затронуло многие регионы страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после землетрясения, которое произошло в городе Кахраманмараш и затронуло многие регионы страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу в Twitter главы турецкого государства.

Он отметил, что все профильные структуры при координации Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) приведены в готовность по сигналу тревоги.

"Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения. МВД, Минздрав, AFAD, муниципалитеты незамедлительно приступили к действиям.

Надеемся, что мы вместе как можно скорее и с минимальным ущербом оставим позади это бедствие", - говорится в сообщении.