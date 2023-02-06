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Эрдоган выступил с заявлением после сильного землетрясения в Турции

Эрдоган выступил с заявлением после сильного землетрясения в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после землетрясения, которое произошло в городе Кахраманмараш и затронуло многие регионы страны.
В регионе
6 февраля 2023 г. 06:56
Эрдоган выступил с заявлением после сильного землетрясения в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после землетрясения, которое произошло в городе Кахраманмараш и затронуло многие регионы страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу в Twitter главы турецкого государства.

Он отметил, что все профильные структуры при координации Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) приведены в готовность по сигналу тревоги.

"Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения. МВД, Минздрав, AFAD, муниципалитеты незамедлительно приступили к действиям.

Надеемся, что мы вместе как можно скорее и с минимальным ущербом оставим позади это бедствие", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan güclü zəlzələdən sonra ilk açıqlama verib

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