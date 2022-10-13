Эрдоган высказался о необходимости скорейшего урегулирования украинского кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к дипломатическому решению украинского кризиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к дипломатическому решению украинского кризиса.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

В ходе своего выступления в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит участвовать в урегулировании украинского конфликта.

"Мы все испытываем последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителя в войне и нет побежденного в справедливом мире", - сказал турецкий лидер.

Он выразил мнение, что совместные с ООН усилия Анкары по ликвидации негативных последствий войны получили признание всего мира.

"Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными - ощутимые достижения в этом направлении. Наша цель - сохранить набранный темп, несмотря на все трудности на поле, и как можно скорее остановить кровопролитие", - сказал президент.

Глава Турции также отметил, что глобальная архитектура безопасности должна создаваться на основе более справедливого устройства.

Он напомнил, что человечество переживает период, когда баланс сил изменился, а цепочки поставок были разорваны.

"Мы сталкиваемся с серьезными испытаниями во многих областях, от экономики до продовольственной безопасности, от энергетики до международных отношений. Турция давно говорит, что мир - больше пяти. Мы считаем, что глобальная архитектура безопасности должна формироваться на основе более справедливого понимания", - подчеркнул Эрдоган.