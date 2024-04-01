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Эрдоган высказал Рютте ожидания Турции по поводу будущего генсека НАТО

Эрдоган высказал Рютте ожидания Турции по поводу будущего генсека НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, претендующим на пост генерального секретаря НАТО.
В регионе
1 апреля 2024 г. 01:08
Эрдоган высказал Рютте ожидания Турции по поводу будущего генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, претендующим на пост генерального секретаря НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Управление по связям Администрации турецкого лидера, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и Нидерландов и процесс определения нового генерального секретаря НАТО. Эрдоган сказал Рютте, который является кандидатом на этот пост, что у Турции есть ожидания по поводу нового генерального секретаря.

В числе этих ожиданий Эрдоган назвал "наилучшее служение безопасности и интересам членов НАТО в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укрепление единства альянса, расстановку приоритетов" и то, что новый генсек "возьмет на себя убедительные обязательства придерживаться основных ценностей НАТО".

"Эрдоган заявил, что при этом следует учитывать интересы союзников, не входящих в ЕС. В свете этих принципов Турция будет принимать решение по данному вопросу в рамках стратегических соображений и справедливости", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Rutteyə NATO-nun gələcək Baş katibi ilə bağlı Türkiyənin gözləntilərini açıqlayıb

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