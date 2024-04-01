Эрдоган высказал Рютте ожидания Турции по поводу будущего генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, претендующим на пост генерального секретаря НАТО.
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В числе этих ожиданий Эрдоган назвал "наилучшее служение безопасности и интересам членов НАТО в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укрепление единства альянса, расстановку приоритетов" и то, что новый генсек "возьмет на себя убедительные обязательства придерживаться основных ценностей НАТО".
"Эрдоган заявил, что при этом следует учитывать интересы союзников, не входящих в ЕС. В свете этих принципов Турция будет принимать решение по данному вопросу в рамках стратегических соображений и справедливости", - говорится в сообщении.