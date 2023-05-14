Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции

На президентских выборах в Турции подсчитано 43,66 процента бюллетеней, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать с 52,54 процента голосов.
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Третье место занимает кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,37%.
В целом явка избирателей составляет 88 процентов.
На парламентских выборах, после подсчета 16,76 процента голосов, правящая Партия справедливости и развития набирает 41,64 процента голосов, оппозиционная Народно-республиканской партия - 18,90 процента, Партия националистического движения - 13,34 процента, партия İYİ - 8,86 процента, партия Зеленых левых - 8,09 процента.
На президентских выборах в Турции подсчитано 31,49 процента бюллетеней, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать с 53,62 процента голосов.
Как передает Report, вторым идет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (40,42%).
Третье место занимает кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,4%.
В целом явка избирателей составляет 88 процентов.
На парламентских выборах, поcле подсчета 9,79 процента голосов, правящая Партия справедливости и развития набирает 44 процента голосов, оппозиционная Народно-республиканской партия - 17,02 процента, Партия националистического движения - 14,15 процента, партия İYİ - 8,17 процента, партия Зеленых левых - 7,91 процента.
На президентских выборах в Турции подсчитано 20,02 процента бюллетеней, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать с 55,46 процента голосов.
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Третье место занимает кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,39%.
В целом явка избирателей составляет 88 процентов.
На парламентских выборах, по предварительным результатам, правящая Партия справедливости и развития набирает 46,94 процента голосов, оппозиционная Народно-республиканской партия - 15,36 процента, Партия националистического движения - 14,71 процента, партия İYİ - 7,32 процента, партия Зеленых левых - 7,28 процента.
После подсчета 15,52 процента бюллетеней на президентских выборах, состоявшихся в Турции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56,67 процента голосов.
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Третье место занимает кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,33%.
По предварительным результатам, на парламентских выборах, "Республиканский союз" набрал 67,02 процента голосов, "Народный союз" - 22,07 процента, "Союз труда и свободы" - 6,76 процента, Ata İttifakı - 0,75 процента голосов.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства.
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Согласно данным после обработки 10,86 процента бюллетеней лидирует Реджеп Тайип Эрдоган с 58,34% голосов. Вторым идет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (35,84%), кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,21%.
По предварительным результатам, на парламентских выборах, "Республиканский союз" набрал 67,91 процента голосов, "Народный союз" - 21,75 процента, Ata İttifakı - 0,71 процента.
Отметим, что голосование в рамках президентских и парламентских выборов в Турции завершилось в 17:00 (18:00 по бакинскому времени).
На территории страны действовало более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса был зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планировалось голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.
На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган. Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.
Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах прошли выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.