Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции

Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции - первые данные ЦИК.

На президентских выборах в Турции подсчитано 43,66 процента бюллетеней, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать с 52,54 процента голосов.

Как передает Report , вторым идет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (41,55%).

Третье место занимает кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,37%.

В целом явка избирателей составляет 88 процентов.

На парламентских выборах, после подсчета 16,76 процента голосов, правящая Партия справедливости и развития набирает 41,64 процента голосов, оппозиционная Народно-республиканской партия - 18,90 процента, Партия националистического движения - 13,34 процента, партия İYİ - 8,86 процента, партия Зеленых левых - 8,09 процента.

20:37

На президентских выборах в Турции подсчитано 31,49 процента бюллетеней, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать с 53,62 процента голосов.

Как передает Report, вторым идет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (40,42%).

Третье место занимает кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,4%.

В целом явка избирателей составляет 88 процентов.

На парламентских выборах, поcле подсчета 9,79 процента голосов, правящая Партия справедливости и развития набирает 44 процента голосов, оппозиционная Народно-республиканской партия - 17,02 процента, Партия националистического движения - 14,15 процента, партия İYİ - 8,17 процента, партия Зеленых левых - 7,91 процента.

20:23

На президентских выборах в Турции подсчитано 20,02 процента бюллетеней, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать с 55,46 процента голосов.

Как передает Report , вторым идет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (38,57%).

Третье место занимает кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,39%.

В целом явка избирателей составляет 88 процентов.

На парламентских выборах, по предварительным результатам, правящая Партия справедливости и развития набирает 46,94 процента голосов, оппозиционная Народно-республиканской партия - 15,36 процента, Партия националистического движения - 14,71 процента, партия İYİ - 7,32 процента, партия Зеленых левых - 7,28 процента.

20:04

После подсчета 15,52 процента бюллетеней на президентских выборах, состоявшихся в Турции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56,67 процента голосов.

Как передает Report , вторым идет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (37,4%).

Третье место занимает кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,33%.

По предварительным результатам, на парламентских выборах, "Республиканский союз" набрал 67,02 процента голосов, "Народный союз" - 22,07 процента, "Союз труда и свободы" - 6,76 процента, Ata İttifakı - 0,75 процента голосов.

19:42

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции.

Согласно данным после обработки 10,86 процента бюллетеней лидирует Реджеп Тайип Эрдоган с 58,34% голосов. Вторым идет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (35,84%), кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - 5,21%.

По предварительным результатам, на парламентских выборах, "Республиканский союз" набрал 67,91 процента голосов, "Народный союз" - 21,75 процента, Ata İttifakı - 0,71 процента.

Отметим, что голосование в рамках президентских и парламентских выборов в Турции завершилось в 17:00 (18:00 по бакинскому времени).

На территории страны действовало более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса был зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планировалось голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган. Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах прошли выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.