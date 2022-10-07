О нас

Эрдоган выразил желание провести встречу с Путиным в ближайшие дни

Эрдоган выразил желание провести встречу с Путиным в ближайшие дни Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в пятницу желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить отношения между Турцией и Россией.
В регионе
7 октября 2022 г. 15:30
Эрдоган выразил желание провести встречу с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в пятницу желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить отношения между Турцией и Россией.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел его поздравить, а он поблагодарил за наше посредничество в текущем процессе. Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подробную встречу по нашим отношениям в течение 3-4 дней. Если господин Путин сможет приехать на азиатские переговоры, мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по России и Украине. У нас были договоренности. У нас будут контакты как по телефону, так и в Азии", - сказал журналистам Эрдоган после пятничной молитвы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Putinin görüşü gözlənilir

Другие новости из категории

Эрдоган: Премьер Греции не знает правила протокола
Эрдоган: Премьер Греции не знает правила протокола
7 октября 2022 г. 15:48
Эрдоган сообщил о размещении ударных БПЛА на севере Кипра
Эрдоган сообщил о размещении ударных БПЛА на севере Кипра
7 октября 2022 г. 15:23
В Иране заявили, что смерть Махсы Амини не была вызвана физическим воздействием
В Иране заявили, что смерть Махсы Амини не была вызвана физическим воздействием
7 октября 2022 г. 15:04
Верховная рада Украины назначила нового главу Нацбанка
Верховная рада Украины назначила нового главу Нацбанка
7 октября 2022 г. 13:49
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным
7 октября 2022 г. 12:55
В Казахстане вынесены приговоры по делу о шпионаже, госизмене и разглашении госсекретов
В Казахстане вынесены приговоры по делу о шпионаже, госизмене и разглашении госсекретов
7 октября 2022 г. 12:22
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 61,68 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 61,68 тыс. человек
7 октября 2022 г. 12:04
Турецкая армия нейтрализовала 18 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 18 террористов на севере Сирии
7 октября 2022 г. 11:54
Нейтралитет, миротворчество – приоритеты внешней политики Туркменистана
Нейтралитет, миротворчество – приоритеты внешней политики Туркменистана
7 октября 2022 г. 11:27
Число жертв в Запорожье в результате ракетных ударов возросло до 11
Число жертв в Запорожье в результате ракетных ударов возросло до 11
7 октября 2022 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi