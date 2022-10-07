Эрдоган выразил желание провести встречу с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в пятницу желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить отношения между Турцией и Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в пятницу желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить отношения между Турцией и Россией.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел его поздравить, а он поблагодарил за наше посредничество в текущем процессе. Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подробную встречу по нашим отношениям в течение 3-4 дней. Если господин Путин сможет приехать на азиатские переговоры, мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по России и Украине. У нас были договоренности. У нас будут контакты как по телефону, так и в Азии", - сказал журналистам Эрдоган после пятничной молитвы.