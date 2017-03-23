Эрдоган выразил соболезнования Великобритании в связи с терактом

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в Лондоне, выразив соболезнования семьям погибших и солидарность с Великобританией.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал президент Турции на своей странице в Twitter.

"Решительно осуждаю террористическую атаку в Лондоне. Турецкий народ разделяет боль Соединенного Королевства. Я выражаю свои соболезнования семьям погибших и всему британскому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы солидарны с Великобританией, нашим другом и союзником в борьбе с терроризмом - наибольшей угрозой для глобального мира и безопасности", - написал Эрдоган.

Ранее с осуждением теракта в Лондоне выступили премьер Турции Бинали Йылдырым и турецкий МИД.