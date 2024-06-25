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Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Дагестане

Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Дагестане Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами терактов в Дагестане.
В регионе
25 июня 2024 г. 15:56
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Дагестане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами терактов в Дагестане.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора Эрдоган заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма и решительно осуждает произошедшие 23 июня в Дагестане теракты.

Турецкий лидер также выразил глубокие соболезнования российскому народу в связи с многочисленными жертвами событий, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Турция продолжит усилия, чтобы положить конец всем конфликтам в регионе, заявил Эрдоган.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

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Версия на английском языке Erdogan offers condolences to Putin following Dagestan terror attack

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