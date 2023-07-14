О нас

Эрдоган выразил надежду на продление "зерновой сделки" благодаря письму Гутерреша

Эрдоган выразил надежду на продление "зерновой сделки" благодаря письму Гутерреша Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" способствует ее продлению.
В регионе
14 июля 2023 г. 17:08
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки благодаря письму Гутерреша

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" способствует ее продлению.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил турецкий лидер.

"Гутерреш также направил письмо Путину. Я надеюсь, что с помощью этого письма мы обеспечим продление работы зернового коридора совместными усилиями, нашими и России", - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что генсек ООН направил письмо президенту РФ в связи с продлением действия черноморской инициативы.

"Зерновая сделка" была заключена 22 июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
14 июля 2023 г. 17:15
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
14 июля 2023 г. 15:15
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
14 июля 2023 г. 10:57
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
13 июля 2023 г. 16:49
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
13 июля 2023 г. 16:44
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
13 июля 2023 г. 12:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
13 июля 2023 г. 12:42
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
13 июля 2023 г. 11:46
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
13 июля 2023 г. 11:20
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
12 июля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi