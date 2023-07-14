Эрдоган выразил надежду на продление "зерновой сделки" благодаря письму Гутерреша

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" способствует ее продлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" способствует ее продлению.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил турецкий лидер.

"Гутерреш также направил письмо Путину. Я надеюсь, что с помощью этого письма мы обеспечим продление работы зернового коридора совместными усилиями, нашими и России", - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что генсек ООН направил письмо президенту РФ в связи с продлением действия черноморской инициативы.

"Зерновая сделка" была заключена 22 июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов.