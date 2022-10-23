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Эрдоган выразил надежду на поставки зерна и удобрений из России

Эрдоган выразил надежду на поставки зерна и удобрений из России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в развитие зерновой сделки, заключенной в июле в Стамбуле, начнутся поставки сельхозпродукции и удобрений из России, главным образом в бедные страны.
В регионе
23 октября 2022 г. 23:56
Эрдоган выразил надежду на поставки зерна и удобрений из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в развитие зерновой сделки, заключенной в июле в Стамбуле, начнутся поставки сельхозпродукции и удобрений из России, главным образом в бедные страны.

Как передает Report, об этом турецкий лидер сказал, общаясь в воскресенье с молодежью в городе Диярбакыр на юго-востоке страны.

"Во время последнего разговора с Путиным мы обсуждали вопрос о возможности поставок из России в бедные страны зерна и удобрений. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему", - сказал Эрдоган.

"Мы предприняли шаги в направлении поставок в бедные страны, в том числе в Африке, не только зерна, речь идет об удобрениях. Необходимо помочь этим странам, которые всерьез испытывают вопросы с засухой, в решении проблем с удобрениями", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что в течение последнего месяца пять раз общался Путиным и столько же с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Эрдоган, по его словам, продолжает телефонную дипломатию по урегулированию украинского кризиса с президентом США Джо Байденом.

Эрдоган также рассказал, что с 1 августа, когда была начата реализация зерновой сделки, с Украины вывезено свыше 8 млн тонн сельхозпродукции.

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