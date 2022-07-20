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Эрдоган выразил надежду на подписание итогового документа по поставкам зерна

Эрдоган выразил надежду на подписание итогового документа по поставкам зерна Итоговый документ по созданию коридора для поставок морскими путями зерна из Украины может быть подписан на текущей неделе.
В регионе
20 июля 2022 г. 16:37
Эрдоган выразил надежду на подписание итогового документа по поставкам зерна
Реджеп Тайип Эрдоган

Итоговый документ по созданию коридора для поставок морскими путями зерна из Украины может быть подписан на текущей неделе.

Как передает Report со ссылкой на TRT, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хотим завершить этот процесс подписанием соглашения на нынешней неделе. Надеемся, что в ближайшие дни начнется реализация плана. Процесс будет управляться из координационного центра в Стамбуле, в работе которого, наряду с нашей страной, будут участвовать представители России, Украины и ООН", - отметил Эрдоган.

Он отметил, что Турция принимает активное участие в переговорах по экспорту зерна, и в результате стамбульской встречи, состоявшейся 18 июля, была достигнута договоренность о подготовке итогового письменного документа.

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Версия на английском языке Erdogan: Agreement reached on main grain routes within UN plan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "İstanbuldakı iclasda BMT-nin planı çərçivəsində taxılla bağlı əsas xətləri üzrə razılıq əldə olunub"

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